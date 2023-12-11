Putin: Rusya askeri deniz gücünü artırmaya devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin askeri deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmalara devam edileceğini belirterek, "Denizaltı ve gemilerin inşasıyla ilgili planlarımızı hayata geçireceğiz." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya'nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde nükleer denizaltılara deniz bayraklarının çekilmesi törenine katıldı.

Putin, törende yaptığı konuşmada, "İmparator III. Aleksandr" ve "Krasnoyarsk" denizaltılarının Rus donanmasına dahil edildiğini ve "Bulava" balistik füzeleriyle donatıldıklarını belirtti.

Rus filosunu modern ekipman ve silahlarla donattıklarını vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Rusya'nın askeri deniz gücünü artırmaya yönelik çalışmalara devam edilecek. Önümüzdeki yıllarda devlet silahlanma programı çerçevesinde 3 'Borey-A' sınıfı stratejik füze taşıyan denizaltının donanmaya dahil edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda 5 'Yasen-M' sınıfı denizaltı inşa ediliyor. Denizaltı ve gemilerin inşasıyla ilgili planlarımızı hayata geçireceğiz."