Putin, Slovak Başbakan Fico ile Görüştü

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MOSKOVA, 23 Aralık (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'ya çalışma ziyaretinde bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldiğini söyledi.

Pazar günü Rusya devlet televizyonu ve radyosu VGTRK'dan gazeteci Pavel Zarubin'e demeç veren Peskov, görüşmenin birkaç gün önce planlandığını ve iki liderin baş başa görüştüğünü belirtti. Peskov, görüşmede iki tarafın uluslararası meseleler ve Rus doğalgazının transit geçişini ele almasının planlandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya ile 2024 yılı sonunda sona erecek beş yıllık doğalgaz sevkiyatı anlaşmasını uzatmayacaklarını söylemiş, bu da Rus enerji devi Gazprom ile uzun vadeli sözleşmesi olan Slovakya'da endişeye yol açmıştı.