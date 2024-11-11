Putin-Trump Görüşmesi Yalanlandı - Son Dakika
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Putin-Trump Görüşmesi Yalanlandı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yapmadığı belirtildi.

11.11.2024 13:16
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmadığını ve bu konuda herhangi bir planının olmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

The Washington Post'un "ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı" haberini yalanlayan Peskov, "Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bu konuda herhangi bir plan yok." cevabını verdi.

Putin'in Batılı liderlerle de temas kurmayı planlamadığını söyleyen Peskov, bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını ancak buna açık olduklarını belirtti.

Avrupa ülkelerinin "Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma" yönündeki çizgide davranmaya devam ettiğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" sürdürdüğünü dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da gerginlik ve korkunun gözlemlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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