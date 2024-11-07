Putin, Trump'ı Tebrik Etti

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- Putin seçim zaferinden dolayı Trump'ı tebrik etti

"Ukrayna krizinin çözümüne dair Rusya ile tekrar diyalog kurma arzusu hakkında söylenenleri kayda değer buluyorum"

SOÇİ - Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederek, "Ukrayna krizinin çözümüne dair Rusya ile tekrar diyalog kurma arzusu hakkında söylenenleri kayda değer buluyorum" dedi.

Rusya'nın Soçi kentinde Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 21'inci oturumuna katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir dünya düzeninin oluşmaya başladığını ifade eden Putin, "Bu yirmi yıl yalnızca tarihsel boyutlarda önemli ve zaman zaman dramatik olaylarla dolu değildi. Gözümüzün önünde, Vestfalya ya da Yalta sistemi gibi geçmişten bildiklerimize benzemeyen, tamamen yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Yeni devletler yükseliyor. Halklar kendi çıkarlarının, öz değerlerinin, özgünlüklerinin ve kimliklerinin daha net bir şekilde farkına varıyor. Kalkınma ve adalet hedefine ulaşma konusunda giderek daha ısrarcı oluyor. Uzmanlar, yeni bölgesel çatışmaların oluşturduğu tehditlerden, küresel salgınlardan, insan ve yapay zeka arasındaki etkileşimin karmaşık ve etik yönlerinin birbiriyle bağlanmasından bahsediyor. Dünya eski yapısını geri dönülemez bir şekilde terk ediyor" dedi.

"Tehlikeli bir çizgiye yaklaştık"

Bu değişimle birlikte uluslararası çatışmaların da meydana geldiğini vurgulayan ve yıkıcı silahların kullanımıyla ilgili de batılı ülkeleri uyaran Putin, "Uluslararası çatışmalar ve çarpışmalar karşılıklı yıkımı getiriyor. Sonuçta bunu yapabilecek silahlar (nükleer silahlar) mevcut ve sürekli geliştirilmekte, teknoloji geliştikçe yeni formlara bürünmektedir. ve bu tür silah sahip olanlar artıyor. Hiç kimse tehditlerin çığ gibi artması, hukuki ve ahlaki normların nihai olarak yıkılması durumunda bunların (silahların) kullanılmayacağını garanti etmez. Tehlikeli bir çizgiye yaklaştık. Batı'nın en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip olan Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya yönelik çağrıları, Batılı politikacıların çirkin maceracılığını gösteriyor" dedi.

"Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var"

Batılıların kendilerine yönelik uyguladığı ambargo ve kısıtlamaları eleştiren Putin, "Ülkemize uygulanan cezai önlemlerin hacminin tarihte benzeri yok. Rakiplerimiz, Rusya'ya ezici ve yıkıcı bir darbe vuracaklarını, bu darbeden sonra ülkenin artık toparlanamayacağını ve uluslararası ilişkilerin kilit unsurlarından biri olmaktan çıkacağını varsaydılar. Dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var ve ne Washington'daki ne de Brüksel'deki şeflerin kararları bunu değiştirebilecek durumda değil" dedi.

"NATO, Doğu'ya ilerleyerek kendi tüzüğünü ihlal ediyor"

NATO'nun Doğu Avrupa'da ilerlemesi ve Rusya sınırlarına dayanmasına tepki gösteren Putin, "Bugün dünyada sözde zorunlu kurallar, katı ideolojik dogmalar ve klişelerle bir arada tutulan tek bir blok kaldı, o da Avrupa'nın doğusuna doğru genişlemesini durdurmadan kendi tüzüklerini ihlal ederek yaklaşımlarını dünyanın diğer bölgelerine yaymaya çalışan NATO. Günümüzdeki yaşanan tüm şiddetli çatışmalarından önce bile birçok Avrupalı lider bana 'Neden bizi seninle korkutuyorlar? Korkmuyoruz, herhangi bir tehdit görmüyoruz' diyorlardı. Bu doğrudan yapılan bir konuşma. ABD'nin bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Bunu hissettiler. Zaten kendileri de NATO'yu ikincil bir örgüt olarak görüyorlar. İnanın bana, ne konuştuğumu biliyorum. Ama yine de oradaki uzmanlar NATO'nun gerekli olduğunu anladılar. Peki değeri, çekiciliği nasıl korunacak? Korku salmak gerekiyor. Rusya ve Avrupa'yı, özellikle de Rusya ile Almanya ve Fransa'yı birbirinden ayırmak gerekiyor. Böylece Ukrayna'daki darbeye ve Donbass'ın güneydoğusundaki çatışmaya vardırdılar. Bizi basitçe misilleme yapmaya zorladılar" ifadelerini kullandı.

"Rusya, dünyaya hakim olmak isteyenleri durdurmaya devam edecek"

Batılıları kastederek birçok ülkenin Rusya'nın olmadığı bir dünya istediğini öne süren Putin, "Yine bazı insanlar Rusya'nın olmadığı bir dünyanın daha iyi olacağı düşüncesine sahip. O zamanlar Rusya'yı bitirmeye, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kalan her şeyi yerle bir etmeye çalıştılar ve şimdi de öyle görünüyor ki, birileri de bunun hayalini kurarak dünyanın daha itaatkar olacağını ve daha iyi yönetileceğini düşünüyor. Ancak Rusya kim yaparsa yapsın, dünyaya hakim olmak isteyenleri defalarca durdurdu ve durdurmaya da devam edecek. Dünya, Rusya olmadan daha iyi hale gelmeyecek. Bunu yapmaya çalışanlar eninde sonunda bunun daha da zorlaşacağının farkına varmalı" dedi.

"Donald Trump, cesur bir adam"

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı da tebrik eden Putin, "Bu fırsattan yararlanarak onu (Donald Trump'ı) ABD Başkanı seçildiği için tebrik etmek istiyorum. ABD halkının güvendiği herhangi bir devlet başkanıyla çalışacağımızı zaten ifade etmiştim" dedi.

Trump'ın, Ukrayna'da savaşı durdurabileceğine dair sözlerine de değinen Putin, "Ukrayna krizinin çözümüne dair Rusya ile tekrar diyalog kurma arzusu hakkında söylenenleri kayda değer buluyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda seçim kampanyası sırasında silahlı saldırıya uğrayan Trump'ın soğuk kanlı davrandığına da dikkat çeken Putin, "Suikast sırasındaki soğuk kanlılığından etkilendim. O cesur bir adam" dedi.