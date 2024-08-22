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- Putin: " Ukrayna, Kursk Nükleer Santraline saldırı girişiminde bulundu"

Kursk şehrinde beton barınaklar inşa ediliyor

Ukrayna'nın Bryansk bölgesine sızma girişimi engellendi

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın gece saatlerinde Kursk'taki nükleer santrale saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını, Uluslararası konuyla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verildiğini açıkladı. Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz ise Ukrayna sabotaj ve keşif grubunun bölgeye sızma girişiminin engellendiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında yer alan Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi alan Putin, "Düşman, (Ukrayna) gece saatlerinde Kursk nükleer santraline saldırı girişiminde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verildi, durumu değerlendirmek üzere uzman göndereceklerini belirttiler" ifadelerini kullandı.

Kursk Valisi Alexei Smirnov ise 4 adet RBMK-1000 reaktörünün bulunduğu Kursk nükleer santralindeki durumun "istikrarlı" olduğunu söyledi. Smirnov, Ukrayna'nın ilerleyişinin sürdürdüğü bölgeden şu ana kadar 133 bin 190 kişinin tahliye edildiğini veya ayrıldığını, bölgede 19 bin 376 kişinin kaldığını ifade etti.

"Ukrayna'nın Bryansk bölgesine sızma girişimi püskürtüldü"

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz ise görüşmede, Ukrayna sabotaj ve keşif grubunun bölgeye sızma girişiminin engellendiğini açıkladı.

Kursk bölgesindeki durum

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından başlayan şiddetli çatışmalar, nükleer santralden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta sürüyor. Rus birlikleri, kontrol ettikleri toprakları kaybetmemeye ve daha fazla ilerlemeye çalışan Ukrayna askerlerini bölgeden uzaklaştırmak için mücadele ediyor.

Siviller için beton barınaklar yerleştiriliyor

Kursk Valisi Alexei Smirnov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kursk şehrinde kalabalık noktalara sivillerin korunması amacıyla beton barınaklar yerleştirmeye başladıklarını duyurdu. Smirnov, kamyonla getirilen beton barınaklardan birinin fotoğrafını paylaştı.