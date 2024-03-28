Putin: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar meşru hedef olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya'ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi.
Putin, Tver bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığının ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada askeri pilotlarla sohbet eden Putin, Ukrayna'daki çatışmalarda Rus ordusu havacılık biriminin mükemmel çalıştığını ve sonuca katkı sağladığını ifade etti.
Kendisinin de savaş uçağı ile birkaç kez uçtuğunu ve savaş uçağı pilotlarının işinin zor olduğunu belirten Putin, çatışma bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağı, Su-30 ve Su-57 yeni model savaş uçaklarının çok iyi işler çıkardığını kaydetti.
-"Diğer silahlar gibi F-16'ları da yok edeceğiz"
Batı ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Putin, "Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz." diye konuştu.
F-16 savaş uçaklarının nükleer silah taşıma kabiliyeti olduğuna da dikkatİ çeken Putin, bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacaklarını belirtti.
Ukrayna'ya verilecek bu uçakların NATO havaalanlarından kullanılması halinde ne yapılacağına da açıklık getiren Rus lider Putin, "Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için meşru hedef haline gelecek." şeklinde konuştu.
Putin, ABD'nin savunma harcamalarının Rusya'dan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, Rusya'nın NATO ile savaşmayı planladığı iddialarının saçma olduğunu söyledi.
Putin, Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Polonya'ya saldırma ihtimali iddialarını da "saçmalık" olarak nitelendirdi.
-"Rusya sadece Ruslarındır açıklamaları beni endişelendiriyor"
Bazı şovenistlerin "Rusya sadece Ruslarındır" şeklindeki açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Putin, her yerde ve her toplumda böyle insanların olduğunu dile getirdi.
Bu tip söylemleri dile getirmeden önce dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Putin, "Rusya'nın sadece Ruslar için olduğunu söylediklerinde endişeye kapılıyorum. Ülke topraklarında 190 etnik grubun yaşadığını ve bazı milletlerin milyonlarca kişi tarafından temsil edildiğini aklımızda tutarsak, burada herkesin yabancı olduğu yönündeki bu yıkıcı düşünceleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren ülkeyi yok edeceğiz ve asıl kurbanlar Rus halkı olacak." şeklinde konuştu.
-"Diğer dinlerin mensuplarına saygılı olmalıyız"
Rusya'nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Putin, bu hususta dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Putin, "Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Putin: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar meşru hedef olacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu aziz şehre hizmet etmek, burada büyükşehir belediye başkanı olmak bir onurdur.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde duyulan patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelmelerde söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Tavşanlı Mahallesi'ndeki iş yerinde panik yaşayan mahalleli ise derin bir nefes aldı.
Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilere dördüncü günde de devam etti. Binlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti ve İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması taleplerini yineledi. Gazze'de yaşanan insani felaket nedeniyle uluslararası çevreler, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.
Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü'nde yalnız yaşayan Süleyman Sonaç'tan (80) bir süredir haber alamayan komşuları, evine gittiklerinde yerde yatar vaziyette olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Microsoft, parlaklığı ayarlanabilir bir teknoloji olan Pixel Luminesce üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, ekranın her bir pikselini mikro düzeyde kontrol etmenizi sağlayarak oyun monitörlerinde büyük iyileştirmeler getirebilir.
Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından biri olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açıyor. Amerikalı ve uluslararası otomobil üreticileri, yeni modellerini Manhattan'daki Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde sergileyecek. Fuarda, popüler markaların yeni tasarıma sahip ve elektrikli modelleri dikkat çekiyor. Ayrıca klasik arabalar ve arazi araçları da fuar alanında yer alacak. Fuar süresince otomotiv sektöründeki gelişmeler üzerine oturumlar da düzenlenecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?