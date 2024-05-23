Putin ve Bahreyn Kralı Moskova'da bir araya geldi - Son Dakika
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Putin ve Bahreyn Kralı Moskova'da bir araya geldi

Putin ve Bahreyn Kralı Moskova\'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Kremlin'de bir araya geldi. Putin, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve 30 büyük projenin toplamda 500 milyon dolar değerine ulaştığını belirtti. Kral Al Halife ise Putin'i Arap Ligi Zirvesi hakkında bilgilendirmek istediğini ve Gazze Şeridi'ndeki durumun acı verici olduğunu ifade etti. Görüşmenin ardından kültür ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli anlaşmalar imzalandı.

23.05.2024 15:21
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife Moskova'da bir araya geldi.

Putin ile Halife, Kremlin'de görüştü.

Görüşmede Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin sembolik düzeyde olduğunu ancak son dönemde iyi bir eğilim yakaladığını söyledi.

İki ülkenin 30 büyük projeyi birlikte yürüttüğüne işaret eden Putin, projelerin toplamda 500 milyon dolar değere ulaştığını belirtti.

Putin, Al Halife'yi Moskova'da ağırlama ve çeşitli konuları istişare etme fırsatı buldukları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kral Al Halife de görüşmede yaptığı konuşmada, Putin'i yakın zamanda düzenlenen 33. Arap Ligi Zirvesi ile ilgili bilgilendirmek istediğini kaydetti.

Rusya'nın Orta Doğu'yla ilgili meselelerde önemli rol oynadığını anlatan Al Halife, "Diğer konulardan biri de Gazze Şeridi'ndeki durum. Bu acı verici bir konu ve sivillerin hayatlarını kurtarmak için dünyanın bu bölgesindeki savaşı bitirmek istiyoruz. Yüz binlerce kişi bu çatışma nedeniyle evlerinden oldu." dedi.

Al Halife, İran'la da geçmişte sorunlar yaşadıklarına ve bu ülkeyle iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istediklerine işaret etti.

İki liderin görüşmesinin ardından taraflar arasında kültür ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Kaynak: AA

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