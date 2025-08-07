Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Doval'ın başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi dün imzalamıştı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın kararını "talihsiz" olarak nitelemişti.
Son Dakika › Güncel › Putin ve Doval Moskova'da Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?