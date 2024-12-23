Putin-Fico Görüşmesi Moskova'da Gerçekleşti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Fico'nun resmi ziyaret için bulunduğu Moskova'da, Kremlin Sarayı'nda Putin ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un da görüşmede yer aldığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin basına ortak açıklama yapmayacağını dile getirdi.

Peskov, görüşmenin birkaç gün önce kararlaştırıldığını kaydetti.