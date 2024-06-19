Putin ve Kim Jong-Un, Pyongyang'da bir araya geldi - Son Dakika
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Putin ve Kim Jong-Un, Pyongyang'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang'da bir araya geldi. Putin ve Kim'in görüşmesi, başkentte düzenlenen törenle başladı ve genişletilmiş formatta devam etti. Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, ülkeler arasındaki etkileşimin eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayandığını belirtti. Putin ayrıca, Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteği için Kim'e teşekkür etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktardı. Kim Jong-Un ise Putin ile görüşmesinin önemine vurgu yaparak, ülkeler arasındaki ilişkilerin stratejik öneme sahip olduğunu ve Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini ifade etti.

19.06.2024 10:15
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Pyongyang'da bir araya geldiği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin ile Kim'in görüşmesi başkentte düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor." dedi.

Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktaran Putin, Kim ile görüşmenin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

"Rusya ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini dile getiren Kim, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyadaki durumun değişken olduğunu ve gittikçe zorlaştığını belirten Kim, "Bu durumda Rusya ile Rusya yönetimi ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Rusya'nın siyasetini tümüyle koşulsuz destekleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Kim Jong-Un, Pyongyang'da bir araya geldi - Son Dakika

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