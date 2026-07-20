Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Görüştü

Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Görüştü
20.07.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Kuzey Kore ile ilişkileri övdü ve Kim Jong-un'a selam gönderdi.

MOSKOVA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret amacıyla ülkede bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile bir araya geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazar günü yaptığı açıklamada, "Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilerden övgüyle söz etti" dedi. Peskov, Putin'in özel askeri operasyona destekleri için Kuzey Kore yönetimine ve halkına minnettarlığını bir kez daha dile getirdiğini söyledi.

Peskov, "Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a en içten selamlarını iletti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı da bu içten dilekleri için kendisine teşekkür etti ve Kim Jong-un'un Rusya ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ilerletilmesine yönelik kararlılığını kısa süre önce yeniden teyit ettiğini aktardı" dedi.

Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da katıldı.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Kuzey Kore, Diplomasi, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Yunanistan’da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Fırında ’pes’ dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı Fırında 'pes' dedirten hırsızlık: Çayına şeker attı, şekerliği çantasına sakladı

13:37
Bozbey’in davası öncesi tansiyon yükseldi Milletvekili ile polis arasında arbede
Bozbey'in davası öncesi tansiyon yükseldi! Milletvekili ile polis arasında arbede
13:16
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:10
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
12:53
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınmasının perde arkası
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası
12:15
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?
12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 13:50:05. #7.13#
SON DAKİKA: Putin ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.