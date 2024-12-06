Putin ve Lukaşenko'dan Güvenlik Anlaşması - Son Dakika
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Putin ve Lukaşenko'dan Güvenlik Anlaşması

Rusya ve Belarus, güvenlik garantileri içeren 11 anlaşma imzaladı. Entegrasyon süreci devam ediyor.

06.12.2024 18:46
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki devlet arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzaladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'a ziyaret gerçekleştiren Putin ile Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısına katıldı.

Putin ile Lukaşenko, toplantıda, iki ülke arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma dahil çeşitli alanlarda 11 anlaşma imzaladı.

Toplantıda konuşan Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında ortak ekonomi, ticari, savunma alanlarının oluşturulduğunu belirterek, "Entegrasyon süreci vatandaşlarımıza fayda sağlıyor, hayat standardını yükseltiyor. İkili ticaret hacmi de bu yılın ilk 9 ayında yüzde 8,4 artarak 37 milyar doları aştı. Rusya, Belarus'un ekonomisine 4 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Belarus'ta yaklaşık 2 bin 500 Rus şirketi faaliyet gösteriyor." dedi.

Enerji alanındaki işbirliğinin de geliştiğine işaret eden Putin, ortak petrol ve doğal gaz piyasasının oluşturulması sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Batı'nın uyguladığı yaptırımların iki ülke için bazı sorunlar oluşturduğuna dikkati çeken Putin, bu yaptırımlardan kaynaklanan zararın en aza indirilmesi için girişimde bulunduklarını dile getirdi.?

Putin, Belarus ile askeri savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Elbette bu, iki ülkemizin ve halklarımızın temel çıkarlarına uygun. Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamında ortak hava savunma sistemi çalışıyor, ortak bölgesel birlikler grubu oluşturuldu. Yakınlarda Birlik Devleti'nin askeri doktrini güncellendi. Mevcut zor uluslararası duruma ilişkin değerlendirmeleri formüle eden, zorluk ve tehditlere karşı ortak önlemleri belirleyen güvenlik konsepti Yüksek Devlet Konseyinin onayına sunuldu."

Avrupa'da, özellikle de Ukrayna'daki durumun endişe verici olduğunu belirten Putin, "Batılı ülkeler, bilinçli olarak durumu gerginleştiriyor. Onlar, yaşanan trajediye yol açtı ve durumu gerginleştirmeye devam ediyorlar. Sorumsuzca izlenen siyaset, dünyayı küresel çatışmanın eşiğine itiyor. Bu koşullarda, Birlik Devleti kapsamında iki ülke arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamamız oldukça mantıklı." diye konuştu.

Bu anlaşmanın, Rusya ile Belarus'un egemenliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve anayasal düzeninin korunmasını sağlayacağını aktaran Putin, "Bu, Belarus'a konuşlandırılan taktik nükleer silah dahil sahip olduğumuz tüm araçların kullanımını öngörüyor. Bu anlaşmanın Rusya ve Belarus'un güvenliğini koruyacağından, barışçıl ve sürdürülebilir kalkınması için koşullar yaratacağından eminim." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma ülkelerimizi koruyacak"

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Rusya ile yaptıkları anlaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu anlaşma, Belarus ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün ihlalini önleyecek, egemenliğini ve bağımsızlığını koruyacak, vatandaşlarımızın barış içinde yaşamalarını garanti edecek." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğine işaret eden Lukaşenko, ekonomi alanında ortak siyaset izlenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Lukaşenko'dan Güvenlik Anlaşması - Son Dakika

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