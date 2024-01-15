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Putin ve Modi, BRICS ve Ukrayna konularını görüştü - Son Dakika
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Putin ve Modi, BRICS ve Ukrayna konularını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda BRICS ve Ukrayna konularını görüştü. Görüşmede, Rusya-Hindistan ilişkileri, ticaret, lojistik, ekonomi ve enerji gibi konular ele alındı. Putin ve Modi, ikili ilişkileri daha da yoğunlaştırmak istediklerini vurgulayarak Rusya ve Hindistan'da bu yıl düzenlenecek seçimlerde karşılıklı başarı diledi. BRICS'in de istişare edildiği görüşmede, Modi, Rusya'nın BRICS nezdindeki amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Ukrayna konusunun da karşılıklı değerlendirildiği görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Putin ve Modi, BRICS ve Ukrayna konularını görüştü
15.01.2024 - 16:44,
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda BRICS ve Ukrayna konularını görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Modi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya-Hindistan ilişkileri, başta ticaret, lojistik, ekonomi ve enerji ekseninde olmak üzere ele alındı.

Putin ve Modi, görüşmede, "karşılıklı fayda sağlayan" ikili ilişkileri daha da yoğunlaştırmak istediklerini vurgulayarak Rusya ve Hindistan'da bu yıl düzenlenecek seçimlerde karşılıklı başarı diledi.

Rusya'nın bu yıl dönem başkanı olduğu BRICS'in ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) de istişare edildiği görüşmede, Modi, Rusya'nın BRICS nezdindeki amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna konusunun da karşılıklı değerlendirildiği görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA
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