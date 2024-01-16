Putin ve Modi, Rusya-Hindistan ilişkilerini ele aldı

MOSKOVA, 16 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya-Hindistan ilişkilerini görüşen liderler özellikle ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji, enerji ve ulaştırma işbirliğinde kaydedilen ilerlemeye odaklandı.

Kremlin ayrıca Putin ve Modi'nin "karşılıklı fayda sağlayan ikili ilişkileri daha da geliştirmekle ilgilendiklerini belirttiklerini" aktardı.

İki lider de Rusya'nın 2024 başkanlığında BRICS çerçevesinde "yaklaşımlarını yakın şekilde koordine etmeye" hazır olduklarını teyit etti.

Kremlin, liderlerin Ukrayna'daki durumu ve diğer uluslararası meseleleri de ele aldığını kaydetti.