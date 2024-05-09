Putin ve Paşinyan, Moskova'da bölgesel güvenlik konularını ele aldı - Son Dakika
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Putin ve Paşinyan, Moskova'da bölgesel güvenlik konularını ele aldı

Putin ve Paşinyan, Moskova\'da bölgesel güvenlik konularını ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kremlin Sarayı'nda bir araya gelerek bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştü. Putin, görüşmede ekonomik işbirliğinin yanı sıra bölgedeki güvenlik konularının da önemine vurgu yaparken, Paşinyan ise geçen yılki görüşmeden bu yana biriken konuların ele alınması gerektiğini belirtti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

09.05.2024 00:57
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Moskova'da bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ekonomide işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "Ermenistan'ın AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 14 kat arttı. İkili ilişkiler de oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Karşılıklı ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. ??????Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha önce böyle bir rakam görülmedi. Elbette, ticaret hacminin büyümesinden ziyade bölgede güvenlikle ilgili konular da var." dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların önemine işaret ederek, "Son kez geçen yılın aralık ayında görüşmüştük. Elbette, o günden bu yana istişare edilmesi gereken konular birikti." ifadesini kullandı.

Putin-Paşinyan görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Paşinyan, Moskova'da bölgesel güvenlik konularını ele aldı - Son Dakika

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