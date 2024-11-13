Putin ve Selman Petrol Piyasalarını Görüştü - Son Dakika
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Putin ve Selman Petrol Piyasalarını Görüştü

Putin ile Selman, OPEC+ işbirliğini ve enerji istikrarını telefonla görüştü.

13.11.2024 18:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Bin Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı.

Görüşmede, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin ve Selman Petrol Piyasalarını Görüştü - Son Dakika

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