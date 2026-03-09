Putin ve Trump'tan İran ve Ukrayna görüşmesi - Son Dakika
Putin ve Trump'tan İran ve Ukrayna görüşmesi

09.03.2026 23:45
Putin ve Trump, telefon görüşmesinde İran durumu ve Ukrayna krizini ele aldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, İran'la ilgili durumu ve Ukrayna krizini ele aldıklarını bildirdi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü, iş odaklı ve yapıcı olduğunu aktaran Uşakov, iki liderin uluslararası meseleleri ele aldıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Görüşmede, İran ile ilgili durum ve ABD temsilcilerinin katılımıyla Ukrayna krizine ilişkin yürütülen üçlü müzakere süreci istişare edildi. Putin, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer ülke liderleri ile gerçekleştirdiği temaslardan yola çıkarak, İran meselesinin siyasi diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini paylaştı. Trump da ABD ve İsrail'in operasyonu bağlamında gelişen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda, oldukça kapsamlı ve faydalı görüş alışverişi gerçekleşti."

Uşakov, Trump'ın, Ukrayna'daki çatışmaların ateşkesle sona erdirilmesinden ve krizin uzun vadeli çözümüne ulaşılmasından yana olduğunu dile getirdiğini söyleyerek, "Trump ve ekibinin arabuluculuk girişimleri takdir edildi. Rus birliklerinin başarılı bir şekilde ilerlediği temas hattındaki durum hakkında bilgi verildi. Bunun, Kiev yönetimini meselenin müzakere yoluyla çözümüne yöneltmesi gereken bir faktör olduğu vurgulandı." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, iki liderin, görüşmede ayrıca küresel petrol pazarındaki durum bağlamında Venezuela meselesine de değindiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

