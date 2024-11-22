Putin Yeni Füze Sistemlerini Test Edecek - Son Dakika
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Putin Yeni Füze Sistemlerini Test Edecek

Putin, Rusya'nın yeni silah sistemlerini geliştireceğini ve 'Oreşnik' füzesini tanıttı.

22.11.2024 22:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceklerini belirterek, "Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileri ile toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın dün, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin başarıyla test edildiğini belirtti.

Putin, Rusya'nın bugün yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Dün test edilen silah sistemi, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü. Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Oreşnik" füzesinin stratejik silah olmadığını ancak söz konusu silahların gücüne sahip olduğunun altını çizen Putin, bu füzenin seri üretimine geçileceği ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin kullanımına verileceği bilgisini paylaştı.

Bu tarz testleri savaş koşullarında güvenlik tehditlerine bağlı olarak sürdüreceklerini dile getiren Putin, bunun için gerekli potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Putin, "Oreşnik'ten başka Rusya'da test edilmek üzere çalışma aşamasında bulunan birden fazla sistem var. Bu sistemler de test edildikten sonra seri üretime geçilecek. Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız." dedi.

Başkan Putin, "Oreşnik" sistemini üretenlere devlet ödülleri verileceğini dile getirdi.

Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" devam ettiğine işaret eden Putin, "Operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacak. Rusya'nın güvenliği de sağlam şekilde sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Oreşnik, Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir"

Toplantıya katılan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, dünyada "Oreşnik" füzesine benzer sistemlerinin bulunmadığını belirterek, "Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Tonkoşurov da söz konusu sistemin kısa zamanda Rus teknoloji ürünleriyle üretildiğini dile getirdi.

Olay

Hafta başında Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise dün Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti.

Putin, Rus topraklarına yönelik silahlarını kullanmasına izin veren ülkelere karşı kendi silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını vurgulayarak, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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