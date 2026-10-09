Qingdao Limanı, 2026 başından beri 16 yeni rota açtı; 700'ü aşkın limana erişiyor - Son Dakika
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Qingdao Limanı, 2026 başından beri 16 yeni rota açtı; 700'ü aşkın limana erişiyor

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Qingdao Limanı, 2026 başından beri 16 yeni rota açtı; 700\'ü aşkın limana erişiyor
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Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao Limanı, 2026'nın başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotasını hizmete aldı. Liman, şu anda 240 dış ticaret rotası üzerinden 180'den fazla ülke ve bölgede 700'ü aşkın limana ulaşabiliyor.

QİNGDAO, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı, 2026'nın başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotasını hizmete açtı.

Uluslararası deniz taşımacılığının Kuzeydoğu Asya'daki önemli merkezlerinden olan liman, an itibarıyla 240 dış ticaret rotasıyla 180'den fazla ülke ve bölgedeki 700'ü aşkın limana erişim sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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