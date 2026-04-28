QNB Sigorta'dan bütüncül işveren markası yaklaşımı

QNB Sigorta İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk, işveren markalarını yalnızca işe alım süreçleriyle değil, adayın ve çalışanın tüm deneyimini kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirtti. Şirket, genç yeteneklere yönelik üniversite etkinliklerinden yapay zekâ destekli mülakat simülasyonlarına, uzun dönem staj programlarından kariyerine ara vermiş kadınların iş hayatına dönüşünü destekleyen projelere kadar uzanan uygulamalarla kapsayıcı ve geleceğe odaklı bir insan kaynakları vizyonu yansıtıyor.

Yücetürk, “Kaldığın Yerden, Yeniden” projesi kapsamında kariyerine ara veren kadınlara yapay zekâ destekli mülakat simülasyonu ve ofis günleri ile destek verdiklerini, 20 kadına ulaştıklarını söyledi. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için yapay zekâ mülakat simülasyonu gerçekleştirdiklerini ve Future Ready staj programına 2905 başvuru arasından seçilen adayların yapay zekâ destekli süreçlerle değerlendirildiğini belirtti.

QNB Sigorta, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi gibi okullarda düzenlediği etkinliklerle genç yeteneklerle erken temas kurarak işe alım süreçlerini şeffaflaştırmayı ve uzun vadeli bağ inşa etmeyi hedefliyor.