QNB Sigorta'dan bütüncül işveren markası yaklaşımı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

QNB Sigorta'dan bütüncül işveren markası yaklaşımı

28.04.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

QNB Sigorta, işveren markasını işe alım süreçlerinin ötesine taşıyarak aday ve çalışan deneyimini odağına alan uygulamalarla farklı yetenek havuzlarıyla güçlü bağlar kuruyor.

QNB Sigorta İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Nadire Yücetürk, işveren markalarını yalnızca işe alım süreçleriyle değil, adayın ve çalışanın tüm deneyimini kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirtti. Şirket, genç yeteneklere yönelik üniversite etkinliklerinden yapay zekâ destekli mülakat simülasyonlarına, uzun dönem staj programlarından kariyerine ara vermiş kadınların iş hayatına dönüşünü destekleyen projelere kadar uzanan uygulamalarla kapsayıcı ve geleceğe odaklı bir insan kaynakları vizyonu yansıtıyor.

Yücetürk, “Kaldığın Yerden, Yeniden” projesi kapsamında kariyerine ara veren kadınlara yapay zekâ destekli mülakat simülasyonu ve ofis günleri ile destek verdiklerini, 20 kadına ulaştıklarını söyledi. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için yapay zekâ mülakat simülasyonu gerçekleştirdiklerini ve Future Ready staj programına 2905 başvuru arasından seçilen adayların yapay zekâ destekli süreçlerle değerlendirildiğini belirtti.

QNB Sigorta, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi gibi okullarda düzenlediği etkinliklerle genç yeteneklerle erken temas kurarak işe alım süreçlerini şeffaflaştırmayı ve uzun vadeli bağ inşa etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sigorta, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:01:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.