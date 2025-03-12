QNB Türkiye'den Yuan ve Riyal ile Kredi İmkanı

QNB Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap anlaşmaları kaynaklı reeskont kredileri kapsamında Çin yuanı ve Katar riyali cinsinden kredi işlemleri başlattı.

QNB Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye'nin dış ticaret hacmini büyütmek ve ticaret yapan firmaları desteklemek amacıyla, TCMB'nin Swap Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredileri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti veya Katar arasında gerçekleştirilecek ticaret veya yatırım faaliyetlerinin finansmanına ilişkin ödemelerde kullanılmak üzere Çin yuanı ve Katar riyali cinsinden kredi işlemlerine aracılık edecek.

Banka, 2024 yılı itibarıyla Çin'den yapılacak mal alımlarına yönelik başlattığı Çin yuanı reeskont kredileri ile firmalara yeni finansman olanakları sunarken, artık Katar'dan yapılacak ithalat işlemleri için Katar riyali cinsinden de kredi kullandırımı sağlayarak kapsamını genişletiyor.

TCMB'nin ilgili kredi talimatındaki koşullar çerçevesinde ilgili ülkelerden mal ithal edilmesine yönelik bu yeni finansman seçenekleri, ithalat yapan firmalara, daha uygun ve avantajlı kredi kullanımı gerçekleştirmelerine olanak tanıyor, uygun faiz oranları sunularak firmaların maliyetlerini minimize etmeye yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Obi ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, bankanın QNB Global Trade ile dış ticaret yapan müşterilere ayrıcalık sunarak, ürün yelpazesini genişletmeye ve dış ticaretin finansmanında firmaların ihtiyaçlarını gözeterek yeni çözümler önermeye devam ettiğini belirtti.

TCMB'nin para takası swap anlaşmalı reeskont kredileri kapsamında ilgili ülkelerden yapılacak ithalat finansmanı için Çin yuanı ve Katar riyali ile işlem yapabilme imkanının firmalara esneklik ve maliyet avantajı sağladığını aktaran Turhan, "Bu yeniliklerle, firmalarımızın uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. QNB Türkiye olarak dış ticaretin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.