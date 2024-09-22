QUAD Zirvesi'nde Çin'e karşı işbirliği vurgusu - Son Dakika
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QUAD Zirvesi'nde Çin'e karşı işbirliği vurgusu

Biden, QUAD Zirvesi'nde Çin'in etkisine karşı güçlü işbirliği çağrısı yaptı.

22.09.2024 03:46
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ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Liderler Zirvesi'nde, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki etkinliğine yönelik rekabet unsurları ve güvenlik tedbirlerinin ele alındığı ve müttefikler arasındaki işbirliğinin artırılmasına vurgu yapıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Biden'ın evinin bulunduğu Delaware'de bir araya gelen QUAD ülkelerinin liderleri, hem ikili hem de bölgesel konularda kapsamlı değerlendirme yaptı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi ağırlayan Biden, dörtlü zirve öncesinde liderlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kişida, Modi ve Albanese ile birlikte başkanlık döneminin son QUAD zirvesini düzenleyen Biden, özellikle ABD-Çin rekabetinin geleceğine ilişkin "müttefiklerle güçlü işbirliği" mesajını verdi.

Başkanlığı sona erdikten sonra da QUAD'ın varlığını sürdüreceğine inandığını belirten Biden, ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya arasındaki işbirliğinin bölgesel güvenlik için hayati olduğunu vurguladı.

Çin'in Pasifik bölgesindeki yükselişine karşı oluşturulan QUAD'ın bölgesel konularda yakın işbirliği halinde çalıştığını kaydeden Biden, "Bizler demokratik ülkeleriz, işleri nasıl yapacağını bilen demokrasileriz. Meydan okumalar olurken dünya değişecektir ancak QUAD'ın yaşamaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Biden dışındaki liderler açılış konuşmalarında doğrudan Çin'e vurgu yapmazken, kurala dayalı uluslararası düzen ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümüne atfı yaptı.

Zirvenin açılışında konuşan Hindistan Başbakanı Modi, "Hepimiz kurala dayalı uluslararası düzeni destekliyoruz, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz ve çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Modi, diğer liderlerle birlikte "Hint-Pasifik bölgesinde serbest, açık ve adil bir ticaret ortamının" olması gerektiği hususunda mutabık olduklarını dile getirdi.

Zirve kapsamında Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki artan askeri varlığına ilişkin ortak rekabet unsurları, Tayvan Boğazı'ndaki son gelişmeler ve bölgedeki ticari faaliyetlerin akışı gibi bölgesel meselelerin ele alındığı ve Çin'in bölgedeki etkinliğine karşı rekabet unsurlarının masaya yatırıldığı kaydedildi.

QUAD hakkında

İlk kez 2004'te Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunami felaketinin ardından insani yardım sağlamak amacıyla geçici olarak bir araya gelen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'nın hayata geçirdiği QUAD, dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin teşvikiyle 2007'de resmileştirildi.

Avustralya, ortaklığın Çin'i rahatsız edeceği yönündeki endişeleri nedeniyle dörtlü ortaklıktan çekilmesinin ardından 2008'de sona eren QUAD'ın 2017'de yeniden canlandırılmasına kadar geçen sürede 4 ülke arasında ikili ya da üçlü ilişkilerin geliştirilmesine devam edildi.

Eylül 2019'da QUAD'ın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantısı New York'ta yapılırken, Beyaz Saray, Eylül 2021'de ilk kez yüz yüze Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak da nitelendirilen ittifakın üyeleri, ülkeler arasındaki ekonomik, diplomatik ve askeri bağları ilerletme hedefiyle düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Joe Biden, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel QUAD Zirvesi'nde Çin'e karşı işbirliği vurgusu - Son Dakika

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