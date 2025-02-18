Queensland'de Japon Ensefaliti Virüsü Tespit Edildi - Son Dakika
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Queensland'de Japon Ensefaliti Virüsü Tespit Edildi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde ilk kez JEV tespit edildi. Etkilerin minimum olması bekleniyor.

18.02.2025 11:46
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Avustralya'nın Queensland eyaletindeki domuz çiftliklerinde Temmuz 2022 sonrası ilk kez Japon ensefaliti virüsü (JEV) tespit edildi

Queensland Biyogüvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, eyaletin güneyinde bulunan iki domuz çiftliğinde JEV tespit edildiği belirtildi.

Çiftliklerin lokasyonları ile enfekte olan hayvan sayısı hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, Queensland'deki hayvanlarda Temmuz 2022'den bu yana ilk kez JEV tespit edildiğine dikkati çekildi.

Virüsün, son dönemde Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde tespit edildiği anımsatılan açıklamada, JEV'in Avustralya anakarasında yerleşik olduğu tahmin edildiği ve söz konusu tespitlerin "beklenmedik olmadığı" ifade edildi.

Minimum etki bekleniyor

Domuz yetiştiricisi ve et toptancısı "Sunpork" firması Genel Müdürü Robert van Barneveld, ABC News'e yaptığı açıklamada, virüsün etkilerini "minimum düzeyde" beklediklerini ifade etti.

Barneveld, virüsün hayvanlar üzerindeki etkilerinin "genellikle kısa ömürlü" olduğunu belirterek, "Ancak gerçek şu ki, bir insan JEV'nin olduğu bir bölgede sivrisinek tarafından ısırılırsa, sonuçlardan biri ciddi, hatta ölüm olabilir." dedi.

Haberde, yerel yetkililerin çiftlik sahipleri ve çalışanları ile yakın bölgede yaşayanlara aşı yaptırmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.

7 kişinin öldüğü salgın

Avustralya'nın Queensland, New South Wales, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde 2022 yılında 80'den fazla domuz çiftliğinde ölümcül JEV salgını yaşanmıştı.

Salgında virüse yakalanan 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Sivrisinek ısırıklarıyla yayılan JEV, çoğu zaman hafif geçen, soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteren ancak nadiren bazı vakalarda beynin şişmesine de neden olabilen ölümcül bir virüs olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Queensland'de Japon Ensefaliti Virüsü Tespit Edildi - Son Dakika

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