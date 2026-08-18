Radyasyon Riski: Kabin Memurları ve Pilotlar Üst Sırada - Son Dakika
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Radyasyon Riski: Kabin Memurları ve Pilotlar Üst Sırada

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ABD'de yapılan bir araştırma, kabin memurları ve pilotların radyasyona bağlı kanser riskinin yüksek olduğunu belirledi.

NEW ABD'de yapılan bir araştırma, kabin memurları ve pilotların radyasyon bağlantılı kanserlerden ölme riskinin, diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ABD'de 12 milyonu aşkın kişiye ait verilerin incelendiği çalışmada araştırmacılar lösemi, lenfoma, multipl miyelom ile cilt, meme, tiroid, prostat ve merkezi sinir sistemi kanserleri başta olmak üzere, radyasyonla ilişkili kanser ölüm oranlarını ele aldı.

Araştırmacılar, 500'ü aşkın meslek arasında radyasyona bağlı kanser ölüm oranının en yüksek kabin memurlarında görüldüğünü, pilotların ise ikinci sırada geldiğini tespit etti.

Araştırmada, kabin memurlarının radyasyonla ilişkili kanser türlerinden hayatını kaybetme olasılığının diğer meslek gruplarında çalışanlardan yüzde 50, pilotların ise yüzde 36 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Bu iki meslek grubunda radyasyonla ilişkili her bir kanser türüne bağlı ölüm olasılığının "olağanüstü derecede yüksek" olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuçları JAMA dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Radyasyon Riski: Kabin Memurları ve Pilotlar Üst Sırada - Son Dakika

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