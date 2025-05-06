Raff Askeri Tekstil Burkina Faso'da Fuar Katılımı

Savunma sanayisi alanında 3 kuşaktır üniforma üreten Raff Askeri Tekstil firması, Burkina Faso'da düzenlenen Doğu Afrika Savunma ve Güvenlik Sistemleri Fuarı'na (SYSDEF 2025) katılacak.

Yaklaşık 24 yıldır Afrika ülkelerine askeri kıyafet ile ekipman ihraç eden Raff Askeri Tekstil'in (Raff Military Textile) Yönetim Kurulu Başkanı Eray Yükseloğlu, AA muhabirine, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda çeşitli Türk savunma sanayisi şirketleriyle Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki fuarda Türk ürünlerini tanıtacaklarını söyledi.

Askeri üniformalar, koruyucu ekipman, taktik teçhizat, itfaiyeci kıyafetleri ve güvenlik güçlerine yönelik özel üretimler yaptıklarını aktaran Yükseloğlu, fuarın Batı Afrika'nın en önemli savunma ve güvenlik buluşması olduğunu kaydetti.

Afrika pazarındaki uzun yıllara dayanan deneyimi ile Türkiye'nin savunma sanayisi gücüne önemli katkı sağladıklarını anlatan Yükseloğlu, amaçlarının Burkina Faso ve çevre ülkelerde yeni stratejik işbirlikleri kurmak olduğunu dile getirdi.

Bölgesel güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda sahaya uygun çözümler geliştirdiklerine dikkati çeken Yükseloğlu, "Fuar, Afrika ile uzun süredir sürdürdüğümüz yapıcı işbirliğini yeni projelerle güçlendirmek için önemli bir platform. Bölgesel ihtiyaçlara uygun yüksek standartlı çözümler sunarak, Türkiye'nin küresel savunma vizyonuna sahada katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.