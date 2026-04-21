Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rahip Dargham'dan Tepki: Asıl Tehlike Değerlerin Parçalanması

21.04.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnanlı Rahip Dargham, İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasını kınadı.

Lübnanlı rahip Dany Dargham, bir İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki göstererek, "Asıl tehlike, taşın parçalanması değil taşın temsil ettiği değerlerin parçalanmasıdır." dedi.

Rahip Dargham, AA muhabirine yaptığı açıklamada bir İsrail askerinin, Deyr Seryan'da Hazreti İsa heykelini parçalamasını kınadı.

Dargham, "Bu kınanan eylem, inancımızı zedelemez. Asıl tehlike, taşın parçalanması değil, temsil ettiği değerlerin - sevgi, onur, hakikat ve özgürlük- parçalanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Rahip Dargham, şunları kaydetti:

"Dini semboller yalnızca taşlardan ibaret değildir, bir topluluğun inancını ve manevi saygınlığını ifade eder. Bu nedenle yapılanlar, inanç özgürlüğünü ve başkalarının inandığı şeylerin kutsallığını ihlal ettiği için kınanması gereken bir eylemdir.

Gerçek tehlike, sevgi ve barışı kaybedip yerine şiddeti koyduğumuzda başlar; o zaman din, sadece şekil itibariyle değil özünde de yaralanır."

Hristiyanlığın, Hazreti İsa'nın varlığını heykel ya da portreye indirgemediğini kaydeden Dargham, "İsa'nın onuru, bir taşı kırmakla lekelenemez. Çünkü O'nun varlığı, inananların kalplerinde, O'nunla olan kişisel ilişkilerinde, dualarında ve ayinlerinde Kutsal Ruh'un gücü ve etkinliğiyle canlılığını korumaktadır." diye konuştu.

Lübnanlı rahip, "Bu bölgede özgürlük ve hakikatten başka müttefikimiz olduğunu düşünenler yanılıyor, aynı şekilde bu tür eylemlerin bizi iki kötülük arasında seçim yapmaya itebileceğine inananlar da yanılıyor." dedi.

Lübnan'ın güneyinde, sınıra 5-6 kilometre uzaklıktaki Deyr Seryan beldesinde, 19 Nisan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmezken söz konusu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

İsrail ordusu, fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılacağını bildirdi; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlunun en sert şekilde disiplin cezasına çarptırılacağını söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:08:11. #7.12#
SON DAKİKA: Rahip Dargham'dan Tepki: Asıl Tehlike Değerlerin Parçalanması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.