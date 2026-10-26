Rahman Altın sağlık sorunu nedeniyle Altın Portakal jürisini Gökhan Kırdar'a bıraktı - Son Dakika
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Rahman Altın sağlık sorunu nedeniyle Altın Portakal jürisini Gökhan Kırdar'a bıraktı

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Rahman Altın sağlık sorunu nedeniyle Altın Portakal jürisini Gökhan Kırdar\'a bıraktı
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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyesi müzisyen Rahman Altın, sağlık sorunu nedeniyle görevini müzisyen Gökhan Kırdar'a devretti. 1990'larda 'Yerine Sevemem' şarkısıyla tanınan Kırdar, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziklerini de yapmıştı.

(ANTALYA) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyesi müzisyen Rahman Altın, sağlık sorunu nedeniyle görevine devam edemeyecek. Altın'ın görevini, müzisyen Gökhan Kırdar devraldı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyesi müzisyen Rahman Altın, özel sağlık sorunu nedeniyle görevini müzisyen Gökhan Kırdar'a devretti.

Söz yazarı, besteci, aranjör ve yapımcı kimlikleriyle tanınan Gökhan Kırdar, 1991'de söz ve müziği kendisine ait "Karanlığın Gizi" adlı şarkısıyla katıldığı Beyaz Güvercin Yarışması'nda adını duyurdu. 90'larda "Yerine Sevemem" adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Kırdar'ın bu parçası, Türk pop müziğinin unutulmaz hitleri arasına girdi. 1994'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Gece, Melek ve Bizim Çocuklar" filmiyle aynı adı taşıyan bestesi ve ardından 1995'teki "Tutunamadım" şarkısı, müzisyenin gizemli, otantik ve karanlık damarını yansıtan birer damgaydı.

Müzikal arayışlarını bırakmayan Kırdar, 1997'de "Trip" albümüyle Türkiye'de ilk kez trip hop tarzını denedi. Aynı yıl Loopus adlı müzik şirketini kurdu ve ardından Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden "Kurtlar Vadisi", "Haziran Gecesi" ve "Yabancı Damat"ın kültleşen müziklerini yaptı.

2002'de yayınladığı "Ethnotronix", 2004'te yayınladığı "Keyf/Pleasure" albümlerinde elektronik, folk, country ve etnik tarzda bestelere yer verdi. 2005'teki "Tüür- Yağmur Duası" adlı albümü; M.Ö. 10 bin yılına kadar dayanan Orta Asya müzik terapi bilgisi ve çalgılarının elektronik ve rock müzikle sentezlendiği tarzda dünyadaki ilk çalışma oldu. 2020'de "Dem i Öz" albümünü yayınlayan Kırdar'ın "Kurtlar Vadisi" dizisi için yaptığı "Cendere" adlı bestesi ise 2024'te meşhur "Burning Man" festivalinde DJ Mahmut Orhan tarafından çalındı ve dünya çapında ses getirdi.

Kaynak: ANKA
Kurtlar VadisiFilm FestivaliGökhan KırdarKültür SanatAntalyaGüncelSon Dakika

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