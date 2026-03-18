Rahmi Kerem İçin Futsal Turnuvası Düzenlendi

18.03.2026 15:01
Demirci'de DMD hastası Rahmi Kerem'in tedavisi için futsal turnuvasında 196 bin 970 TL bağış toplandı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, 10 ay önce kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konulan Rahmi Kerem Keskin'in (4) tedavi masrafı olan yaklaşık 2 milyon 900 bin doların toplanması için Valilik onaylı başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla düzenlenen futsal turnuvası, sona erdi. Turnuvada toplam 196 bin 970 TL bağış toplandı.

Demirci ilçesinde yaşayan uzman doktor Haluk Keskin'in oğlu Rahmi Kerem Keskin'e, 10 ay önce hastanede yapılan testler sonucu DMD teşhisi konuldu. Rahmi Kerem'in ailesi, yurt dışındaki tedavi için gereken yaklaşık 2 milyon 900 bin doların toplanması adına Manisa Valiliği'ne başvuruda bulunup, yardım kampanyası için izin aldı. Bu kapsamda DMD hastalığıyla mücadele eden Keskin için futsal turnuvası düzenlendi. Demirci Belediye spor tarafından organize edilen ve Demirci Belediyesi'nin destek verdiği 'Rahmi Kerem Keskin Futsal Turnuvası'na kamu kurumları ve esnafın yanı sıra kırsal mahallelerden kişilerin oluşturduğu 17 takım katıldı.

RAHMİ KEREM İÇİN 2 KEZ SATILDI

Fikstür çekiminin ardından turnuva, düzenlenen müsabakalarla sürerken, kulüp yönetimi bir adım daha attı. Demirci Belediyespor, A Milli Futbol Takımı futbolcuları tarafından imzalanan ay-yıldızlı formayı, minik Rahmi Kerem'in tedavi masraflarına destek olmak amacıyla açık artırmaya çıkardı. Demirci Belediyespor'un sanal medya hesabından başlatılan açık artırmada formayı 50 bin TL bedelle hayırsever Meltem Babayiğit Çakır satın aldı. Final maçına katılan eşi Emre Çakır, eşinin isteği üzerine formayı tekrar kulübe bağışladı. Kapalı spor salonunda final maçı öncesi yeniden satışa çıkan forma, bu kez tribündeki esnaf Hasan Tezyol tarafından 35 bin TL'ye satın alınarak Rahmi Kerem'in tedavi fonuna aktarıldı.

'BÖYLE BİR ORGANİZASYONDA YER ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Emre Çakır yaptığı açıklamada, "Böyle bir organizasyonda yer aldığımız için mutluyuz. Umarım Rahmi Kerem'e bir faydamız olmuştur. Özellikle Demirci halkına bu hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Formayı elimizden geldiğince en yüksek miktarı vererek aldık ve yeniden bağışlayarak salonda açık artırma ile satılmasını sağladık" dedi.

Hasan Tezyol da formayı Rahmi Kerem'in tedavisi için satın aldığını belirtti.

FİNAL MAÇI

Futsal turnuvasının finali dün akşam yapıldı. Düzenlenen ödül törenine Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, Rahmi Kerem'in babası Haluk Keskin, annesi Atifet Keskin ve vatandaşlar katıldı. Müsabakaların sona ermesinin ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Turnuva boyunca salon girişindeki bağış kutusundan 111 bin 970 TL, formadan ise 85 bin TL olmak üzere toplam 196 bin 970 TL bağış toplandı.

'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Ödül töreninde konuşan Başkan Kara, "Demirci Belediyespor tarafından düzenlenen turnuva sorunsuz bir şekilde sona erdi. Dereceye giren takımları kutluyorum. Bu turnuva Demirci adına çok büyük önem arz ediyor. Rahmi Kerem kardeşimiz adına turnuva düzenlendi. İlçemizde bu tür spor organizasyonlarının düzenlenmesi için desteğimiz sürecek" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
