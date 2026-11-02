Rahmi Kerem'in Dubai'deki gen tedavisi için 2 milyon 900 bin dolar toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rahmi Kerem'in Dubai'deki gen tedavisi için 2 milyon 900 bin dolar toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rahmi Kerem\'in Dubai\'deki gen tedavisi için 2 milyon 900 bin dolar toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Demirci'de DMD hastası Rahmi Kerem Keskin'in yurt dışındaki gen tedavisi için başlatılan 2 milyon 900 bin dolarlık yardım kampanyası 9 ayda tamamlandı. Hedeflenen bağışın toplanmasının ardından ilçe merkezinde düzenlenen kutlamada balonlar gökyüzüne bırakıldı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Rahmi Kerem Keskin'in yurt dışındaki gen tedavisine kavuşabilmesi için başlatılan yardım kampanyası 9 ayda tamamlandı. Hedeflenen bağışın toplanmasının ardından ilçe merkezinde düzenlenen kutlamada, rengarenk balonlar gökyüzüne uçuruldu.

Dahiliye Uzmanı Dr. Haluk Keskin ile Çocuk Gelişimi Öğretmeni Atifet Keskin'in üç çocuğundan ortancası olan Rahmi Kerem'e yaklaşık 2 yıl önce DMD teşhisi konuldu. Evlatlarının kas kaybı yaşamadan sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarışan aile, 8 Ocak 2026'da Manisa Valiliği'nden onay alarak yurt dışındaki 2 milyon 900 bin dolarlık tedavi masrafı için yardım kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyada, 9 ayda gerekli bağış miktarının toplandı. Aile kampanyanın tamamlanmasının ardından Demirci Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlama yapıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, rengarenk balonlar Rahmi Kerem için gökyüzüne bırakıldı.

'TÜM DEMİRCİ HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Demirci Devlet Hastanesi'nde 2017-2026 yılları arasında dahiliye uzmanı olarak görev yaptığını belirten Dr. Haluk Keskin, "Değerli Demirci halkı, 2017 ile 2026 yılları arasında, bu güzel ilçemizin hastanesinde görev yaptım, çok güzel anılar biriktirdim. Evladımıza yaklaşık 2 yıl önce DMD tanısı kondu. Ardından 8 Ocak 2026'da Manisa Valiliği'nden izin alıp, 2 milyon 900 bin dolarlık yurt dışı tedavisi için bir bağış kampanyası başlattık. Demirci halkının, meslektaşlarımın, sağlık camiasının, gönüllülerimizin ve hayırseverlerin desteğiyle 9 ayda kampanyamız sonuçlandı. Bugün güzel Demirci ilçemizin Abdullah Akarsu Etkinlik Alanı'nda bu kampanyamızın bitişini, evladımızın tedavi maliyetinin toplanmasının kutlamasını yapıyoruz. Tüm Demirci halkına ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TEDAVİ İÇİN ROTA DUBAİ

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Keskin, "Yurt dışından bir hastaneyle görüştük. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gideceğiz. Burada çocuğumuzla ilgili testler yapılacak. Bu esnada Manisa Valiliği, toplanan parayı o hastaneye transfer edecek. Daha sonrasında süreç başlayacak. Çocuğumuzun ilaca uyumluluk testleri olumlu gelirse inşallah ilacı alacak ve sonrasında yaklaşık 2 ay takip edilip fizik tedavi alacak. Ardından inşallah oğlum şifa bulup, dönecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
DemirciSağlıkGüncelManisaDubaiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM’de şoke eden görüntü Tokat atan kadını yere serdi AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafları ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar 2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Real Madrid’de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor Arda yine kasayı doldurdu Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
Ne olacak bu takımın hali Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu Gizli bölmeden servet çıktı Alman polisi Türk sürücüyü durdurdu! Gizli bölmeden servet çıktı
Görüntü ABD’den değil İstanbul’dan Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
09:40
Sahte kanser ilacı operasyonu 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 10:49:26. #7.13#
SON DAKİKA: Rahmi Kerem'in Dubai'deki gen tedavisi için 2 milyon 900 bin dolar toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android