Rajasthan'da Büyük Kaza: 11 Ölü

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YENİ DELHİ, 21 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde cuma günü yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. 35'ten fazla yaralının tedavisi ise sürüyor.

Jaipur-Ajmer otoyolunda ağır bir yük kamyonunun yanıcı madde taşıyan bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen kaza, çevredeki birçok aracı etkileyen büyük bir yangına yol açtı.

Çarpışma sonucunda yanıcı madde taşıyan kamyonun tankında bir yarık oluştu ve buradan sızan madde hızla alev alarak çevreye yayıldı. Yangın, 500 metrekarelik bir alanı kaplayan dev alevlere dönüşürken, 2 kilometre mesafeden art arda patlama sesleri duyuldu.

Medyada yer alan haberlerde, ölen ve yaralananların tanınmayacak derecede yandığı, kimliklerinin belirlenmesi için DNA testlerinin yapılacağı belirtildi.

Yaralılardan bazılarında yüzde 80'e varan yanıklar bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kazanın nedeni henüz resmi olarak belirlenemese de, basında yer alan haberlerde kötü yol altyapısının kazaya neden olduğu öne sürüldü.