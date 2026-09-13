Ramaphosa BRICS Zirvesi'nde çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ramaphosa BRICS Zirvesi'nde çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı yaptı

Ramaphosa BRICS Zirvesi\'nde çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı yaptı
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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Zirvesi'nde çok taraflılığın güçlendirilmesi ve küresel yönetişim reformu çağrısında bulundu. Ramaphosa, Afrika ve Küresel Güney ülkelerinin uluslararası düzene yön verilmesinde tam söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

JOHANNESBURG, 13 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkelerine çok taraflılığı güçlendirme ve küresel yönetişim reformunu teşvik etme çağrısında bulunarak, uluslararası düzene yön verilmesinde Afrika ve Küresel Güney ülkelerinin tam söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı tarafından cumartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Ramaphosa, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nin birinci oturumunda konuşma yaptı.

Güney Afrika Devlet Başkanı, çok taraflı kurumların ve kuralların "göz ardı edilmesi ve işlevsiz kılınmasıyla" birlikte, Birleşmiş Milletler'in (BM) otoritesinin ve çok taraflılığın temellerinin tehdit altında olduğunu belirtti.

BM Şartı'nı temel alan, uluslararası hukuka dayalı öngörülebilir bir küresel sistemi savunduklarını belirten Ramaphosa, ülkelerin egemen eşitliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına dayalı bir düzenin, büyük ya da küçük tüm ülkelere fayda sağlayacağını dile getirdi.

Ramaphosa, BRICS'in reforma yönelik ortak bir ses olmaya devam etmesi, çok taraflı iş birliğinin tatbiki sonuçlarını ortaya koyması ve daha adil, hesap verebilir ve kalkınma odaklı bir küresel yönetişim sisteminin inşasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Ramaphosa, "Reform ve eylem yoluyla çok taraflılığı güçlendirmeliyiz. Afrika ve Küresel Güney ülkelerinin uluslararası düzene yön verilmesinde tam söz sahibi olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Dış Politika, Politika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramaphosa BRICS Zirvesi'nde çok taraflılık ve küresel yönetişim reformu çağrısı yaptı - Son Dakika

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