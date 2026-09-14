Ramaphosa'dan BRICS'e yapay zeka için bağımsız denetim mekanizması önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramaphosa'dan BRICS'e yapay zeka için bağımsız denetim mekanizması önerisi

Ramaphosa\'dan BRICS\'e yapay zeka için bağımsız denetim mekanizması önerisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkeleri arasında yapay zeka kullanımı için işbirliğine dayalı, güvenli ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu. Yeni Delhi'deki 18. BRICS Zirvesi'nde konuşan Ramaphosa, yapay zekanın bağımsız bilimsel değerlendirmesini üstlenecek uluslararası bir mekanizma kurulmasını önerdi.

JOHANNESBURG, 14 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS ülkeleri arasında yapay zeka kullanımı için işbirliğine dayalı, güvenli ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Yayın Kurumu'nun pazar günü bildirdiğine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulunan Ramaphosa, insan denetiminin de yapay zekanın gelişimine ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Devlet Başkanı, "Güney Afrika bu doğrultuda, BRICS'in yapay zekanın bağımsız bilimsel değerlendirmesini üstlenecek uluslararası bir mekanizma kurmasını öneriyor" dedi.

Yapay zeka modellerinin giderek artan kabiliyetleriyle ekonomik ve sosyal yaşamın neredeyse her alanını hızla yeniden şekillendirdiğini belirten Ramaphosa, yapay zekanın insanlığın gelişimi ve üretkenliğinde yeni bir çağ başlatabileceğini ifade etti.

Ramaphosa, önerdikleri mekanizmanın "etkin insan denetimi ilkeleri, önemli olayları raporlama zorunluluğu, kapasite arttıkça kademeli olarak sıkılaştırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra gelişmekte olan ekonomilerin egemen yapay zeka kapasitelerini desteklemek için eş zamanlı yatırımlara" dayandırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Uluslararası, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramaphosa'dan BRICS'e yapay zeka için bağımsız denetim mekanizması önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
12:19
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:31:49. #7.12#
SON DAKİKA: Ramaphosa'dan BRICS'e yapay zeka için bağımsız denetim mekanizması önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement