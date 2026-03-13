Ramazan Arıkan'ın Şüpheli Ölümü: Üç Tutuklama

13.03.2026 22:24
Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı, 1'i adli kontrol altında.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın eski eşinin evinde meydana gelen şüpheli ölüme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheliler S.S., M.Ü., H.S.A. ve B.A.'nın yakalandığı belirtildi. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince M.Ü. ve B.A.'nın 10 Mart 2026 tarihinde, S.S.'nin ise 13 Mart 2026 tarihinde tutuklanmalarına karar verildiği, H.S.A. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı ifade edildi.

Gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan'ın Ankara'da şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 3 kişinin tutuklandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"R.A. isimli şahsın 16.11.2025 günü saat: 22.00 sıralarında ayrıldığı eşi olan şüpheli S.S.'nin ikamet ettiği adreste ölü olarak bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma işlemlerine başlanıldığı, Adli Tıp Kurumu'nun 14.01.2026 tarihli raporuna göre ölen şahsın vücudunda Ksilazin ve Gabapentin isimli maddelerin bulunduğunun tespit edilmesi, şüpheli S.S.'ye ait ikametin bulunduğu apartmanın kamera görüntüleri nazara alınarak yapılan teknik takip ve fiziki çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheliler S.S., M.Ü., H.S.A. ve B.A.'nın yakalandıkları, sevk edilen Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler M.Ü. ve B.A.'nın 10.03.2026 günü tutuklanmalarına karar verildiği, şüpheli S.S.'nin ise 13.03.2026 günü tutuklanmasına karar verildiği, şüpheli H.S.A. hakkında adli kontrol kararı verildiği, soruşturmanın halen devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Güncel, Ankara, Emlak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
