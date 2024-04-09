Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, ramazan ayında Türkiye genelinde kurdukları iftar sofralarında 2 milyon kişiyi ağırladıklarını bildirdi.
Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının rahmet ve bereketiyle, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini 81 ilde milletle yaşadıklarını belirtti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bağlı 25 bölge müdürlüğü tarafından, 81 ilin tamamında 107 noktada iftar çadırları kurulduğunu belirten Aksu, şunları kaydetti:
"Kurduğumuz gönül sofralarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. 'Vakfeden gönüllerin bereketli sofrası' diyerek kurduğumuz iftar sofralarımızda 2 milyon vatandaşımızı ağırlamanın mutluluğunu ve paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşadık.
Vazifemizin ve tarihi sorumluluğumuzun bir gereği olarak kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle milletimizin ve İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimizden nice bayramlara sağlık, huzur, barış ve bereketle erişmeyi bizlere nasip etmesini diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Ramazan Ayında 2 Milyon Kişiye İftar Verildi - Son Dakika
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