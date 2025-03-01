Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı İçin Camiler Dolduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı İçin Camiler Dolduruldu

İstanbul'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için Ayasofya, Sultanahmet ve Eyüpsultan camilerine yüzlerce kişi akın etti. Camilerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

01.03.2025 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMAZAN ayının ilk teravih namazı için İstanbullular camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce kişi İstanbul'un sembol camilerinden Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami ve Eyüpsultan Cami'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan İstanbullular 'On bir Ayın Sultanı' Ramazan ayının ilk teravih namazını, yatsı ezanının okunmasıyla camilerin içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde kıldı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yüzlerce Müslümanın geldiği camilerin kapılarında sıra oluştu.

'İÇERİDE ÇOK YOĞUN BİR KALABALIK VAR, BEKLEMEK ZORUNDAYIZ'

Ayasofya Cami'ne gelen Yaşar Yapıcı "İçeride çok kalabalık var. Onun için beklemek zorundayız. Bütün Müslüman alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Her sene olduğu gibi bu senede orucumuzu eda edeceğiz. Orucumuzu tutmaya çalışacağız. İnşallah Rabbim kabul eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sultanahmet, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı İçin Camiler Dolduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:51 Rusya’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi
23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 01:43:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı İçin Camiler Dolduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.