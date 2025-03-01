Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı İçin Camiler Dolduruldu

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RAMAZAN ayının ilk teravih namazı için İstanbullular camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce kişi İstanbul'un sembol camilerinden Ayasofya Cami, Sultanahmet Cami ve Eyüpsultan Cami'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan İstanbullular 'On bir Ayın Sultanı' Ramazan ayının ilk teravih namazını, yatsı ezanının okunmasıyla camilerin içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde kıldı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yüzlerce Müslümanın geldiği camilerin kapılarında sıra oluştu.

'İÇERİDE ÇOK YOĞUN BİR KALABALIK VAR, BEKLEMEK ZORUNDAYIZ'

Ayasofya Cami'ne gelen Yaşar Yapıcı "İçeride çok kalabalık var. Onun için beklemek zorundayız. Bütün Müslüman alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Her sene olduğu gibi bu senede orucumuzu eda edeceğiz. Orucumuzu tutmaya çalışacağız. İnşallah Rabbim kabul eder" diye konuştu.