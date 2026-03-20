Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.
Ardahan'da Serhat Ulu Cami başta olmak üzere kentteki ibadethaneleri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, vatandaşların bayramını kutladı.
Erzincan
Erzincan'da sabah erken saatlerde camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını hep birlikte kıldı.
Dünyadaki Müslümanlar için duaların edildiği camilerde, vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.
Cami çıkışlarında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Tunceli
Tunceli'de de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere giderek Ramazan Bayramı namazını eda etti.
Dua edilmesinin ardından vatandaşlar, birbirlerine sarılarak bayramlaştı.
Cami çıkışlarında vatandaşlara çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı Namazı Camileri Doldurdu - Son Dakika
