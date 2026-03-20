Ramazan Bayramı Namazı Coşkusu

20.03.2026 08:45
Gaziantep ve çevresindeki illerde vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Gaziantep'te vatandaşlar, bayram namazı kılmak için Şahinbey Millet Camisi'ne geldi. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılınmasının ardından dua etti, bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı kılındı, dua edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da da vatandaşlar bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Meydan Camisi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, vatandaşlarla bayram namazını kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta başta Abdulhamithan Camisi olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.

Abdulhamithan Camisi'ndeki bayram namazı sonrasında protokol, cemaatle bayramlaştı.

Malatya

Malatya'da bayram namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken, İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Kilis

Kilis'te başta Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.

Namaz sonrası Vali Ömer Kalaylı, cemaatle bayramlaştı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, bayram namazı için Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde yoğunluk oluştu.

Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar birlikte dua etti.

Bazı hayırseverler namaz çıkışı ikramlarda bulundu.

Vali Hasan Şıldak ve diğer protokol üyeleri, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
