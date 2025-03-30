Ramazan Bayramı'nda 9.500 Filistinli Tutuklu - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda 9.500 Filistinli Tutuklu

İsrail hapishanelerinde 9.500 Filistinli, 350'den fazlası çocuk, 63'ü ölü durumda.

30.03.2025 05:16
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Ramazan Bayramı'nda İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli tutuklunun bulunduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde 350'den fazlası çocuk, 22'si kadın ve 3 bin 405'i idari tutuklu olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli tutuklu bulunduğu ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki esirlerin, soykırımın başlangıcından bu yana zirveye ulaşarak onlarca esir ve tutuklunun ölümüne yol açan organize ve sistematik suçlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, 40'ı Gazzeli olmak üzere, ölen 63 tutuklu ve esirin kimlikleri açıklandı.

Soykırım savaşının başlangıcından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden sistematik günlük gözaltı kampanyalarına dikkati çekilen açıklamada, bu verilere Gazze'deki gözaltı vakalarının dahil olmadığı, bunların sayısının binlerle ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları camiasına, İsrail hapishaneleri ve kamplarındaki Filistinli esirlere ve tutuklulara yönelik suçlar ile Gazze'de devam eden soykırım savaşı karşısında acizliğini sona erdirme çağrısı yinelendi.

Açıklamada, ayrıca Dünya Sağlık Örgütüne, tutuklulara karşı benzeri görülmemiş bir şekilde sistematik suçlar işlenmesine karşı acilen müdahale etmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı'nda 9.500 Filistinli Tutuklu - Son Dakika

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