İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 günündeki 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatilin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldiğini, 349 bin 174 aracın denetlendiğini, 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.
Tatilin 7 günündeki toplam 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:
"Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor."
Taşıma yapan bazı araçların seyirlerine izin verilecek
Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yarın saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyeceğini duyurduğunu hatırlattı.
Yerlikaya şunları kaydetti:
"Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."
Son Dakika › Güncel › Ramazan Bayramı Tatilinde 55 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Sahne oyunları, mini tiyatro ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu ikiye katlandı.
İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını belirtti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA ise Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını ve İran'ın saldırısının tamamlandığını duyurdu. İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise Hamas'la savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe'ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecek. İhalede en düşük teklif 40 milyon 372 bin TL, en yüksek teklif 76 milyon 800 bin TL oldu.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda polis, hırsızları tespit ederek gözaltına aldı.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?