Ramazan Bayramı Tatilinde 55 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Tatilinde 55 Kişi Hayatını Kaybetti

Ramazan Bayramı Tatilinde 55 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ayrıca, İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunu azaltmak için bazı araçların girişlerine izin verilmeyeceğini belirtti.

13.04.2024 11:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 günündeki 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatilin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldiğini, 349 bin 174 aracın denetlendiğini, 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.

Tatilin 7 günündeki toplam 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor."

Taşıma yapan bazı araçların seyirlerine izin verilecek

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yarın saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyeceğini duyurduğunu hatırlattı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Tatilinde 55 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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