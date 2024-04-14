Ramazan Bayramı tatilinin ardından trafik yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Ankara ve diğer illeri bağlayan yollar üzerinde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin araçları, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk oluşturuyor.
Özellikle Ankara- Samsun yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor. Ankara'ya giriş noktaları Ankara- Konya ve Ankara- Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslara 214 bin 302 lira para cezası kesildi.
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
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