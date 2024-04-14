Ramazan Bayramı tatilinin ardından trafik yoğunluğu devam ediyor

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Ramazan Bayramı tatilinin ardından Ankara ve diğer illeri bağlayan yollar üzerinde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin araçları, şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle Ankara- Samsun yolunda sabah saatlerindeki yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor. Ankara'ya giriş noktaları Ankara- Konya ve Ankara- Eskişehir kara yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.