Ramazan\'da Pastırma Satışları Artış Gösterdi

KAYSERİ'de, ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti pastırmanın satışında artış yaşandı. Ramazanda satışların arttığını belirten pastırmacı Mustafa Tokluman, "Ramazan ayında diğer günlere göre minimum şekilde satışlarımız yüzde 60-70 oranında artar. Normalde aylık 400 kilo sucuk ve pastırma satıyorsak, bu ramazan ayında en az yüzde 50 oranında artar" dedi.

Kent mutfağının önemli gastronomik ürünlerinden olan 'Kayseri pastırması' ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında yerini alıyor. Ramazan ayı ile birlikte pastırma satışlarında artış ve yoğunluk yaşanıyor. En çok yağsız sırt pastırmaya ilgi olurken, esnaf satışlarının ramazan ayında yüzde 50 artış gösterdiğini belirtiyor.

Kentte, 25 yıldır pastırmacılık yapan Mustafa Tokluman, "Ramazan ayında diğer günlere göre minimum şekilde satışlarımız yüzde 60-70 oranında artar. Normalde aylık 400 kilo sucuk ve pastırma satıyorsak, bu ramazan ayında en az yüzde 50 oranında artar. Kayseri'de toplum olarak tüketim noktasına gelecek olursak insanlar pastırmayı daha çok iftarlarda tüketiyor. Çünkü bir gün sonra oruç tutulacağı için ve pastırma da baharatlı bir ürün olduğundan dolayı su ihtiyacı hissettirdiği için iftarda daha çok tercih ediliyor. Pastırma ve sucuğu sahurda ise çok nadir de olsa tüketiriz. Buna rağmen satışlarda fevkalade bir artış var" diye konuştu.

'RAMAZANIN BEREKETİ BİZE YANSIDI'

Vatandaşların pastırmayı daha çok gram şeklinde aldığını belirten Tokluman, "Pastırma satışlarını geçtiğimiz yılın ramazan ayına göre kıyas edecek olursak, tonaj bazlı kendini koruyor. Fiyatların artmasıyla vatandaşlar kilo kilo almaktan ziyade daha çok 200-300 gram şeklinde 1-2 günlük tüketeceği miktarları alıyorlar. Bu şartlarda da olsa ramazanın ve orucun bereketi bize yansımış durumda. Ramazan ayından öncesine göre işlerimiz arttı. Ramazandan önce satış karakterimiz kilo bazlı aylık 250-300 kilo bazındaydı ama şu anda 400 kiloları bulmuş durumda. Geçen seneye göre kıyasladığımızda fiyatların çıkmasıyla birlikte kilogram bazlı satışlarımız kendini koruyor" ifadelerini kullandı.

'İFTAR SOFRALARIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ PASTIRMADIR'

Pastırma fiyatlarının 3 bin 750 TL'ye kadar çıktığını söyleyen Mustafa Tokluman, "En çok satılan insanların daha çok tercih etiği pastırma yağsız sırt pastırmadır. Tabi güzel olanı yağlı ve antrikot olanıdır ama tercih bağlamında yağsız sırt pastırma ve çemensiz olan pastırmadır. Onun da kilogram fiyatı şu an 2 bin 850 ile 3 bin750 aralığında seyretmektedir. Şu anda 1 dilim pastırmanın ortalama fiyatı da 15-20 TL aralığında. Yöresel olarak iftar sofralarımızın vazgeçilmezi sucuk içi ve pastırmadır" dedi.