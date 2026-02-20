Ramazan Denetimleri Başladı

Vize ve Kofçaz ilçelerinde fırın ve pastanelerde ramazan denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla unlu mamul ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Vize ve Kofçaz ilçelerinde yapılan ramazan denetiminde iş yerlerinde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin depolama ve muhafaza durumları kontrol edildi, etiket bilgileri ve satış koşulları da incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Ramazan ayı boyunca denetimlerin arttırılacağını ifade eden Karaca, halkın güvenli gıdaya ulaşması için çalıştıklarını bildirdi.