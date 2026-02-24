Ramazan Etkinliklerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Etkinliklerine Destek

24.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan etkinliklerini destekledi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda gerçekleştirdiği "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinliklerin, köklerden geleceğe uzanan, inanç ve bilimi buluşturan yaklaşımın güzel bir örneği olduğunu belirterek, milletin asli değerlerine uygun söz konusu etkinlikleri takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade etti.

Vakfın sitesinde yer verilen "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin Beyefendiye teşekkür" başlıklı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan ve tüm ülkede sevinçle karşılanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ramazan Ayı Etkinlikleri" genelgesinin tebrik ve takdirle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın maarif ile millet kaynaşmasına hizmet eden bu çalışma, yaklaşık iki asırdır materyalist ve seküler eğitim sisteminin tahribine karşı, köklerden geleceğe uzanan inanç ve bilimi buluşturan yaklaşımın güzel bir örneğidir. Çağın çağrısına cevap olarak devletimizin yöneldiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bu ve benzeri adımlarla devlet ve millet kaynaşmasını güçlendirmektedir. Asırlardır olduğu gibi bugün de devlet-millet kaynaşması dini ve kültürel şeair ve sembollerin ihyası ve yaşanması ile kuvvet kazanır. Bu bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin akıl, kalp, ruh ve vicdan bütünlüğünü beslemede ve bu modelin sosyal temelini tahkim etmede, 'Şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan ramazana' dair etkinlikleri olumlu bulduğumuzu, bu manevi coşkuya büyük bir sevinçle iştirak ettiğimizi beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Eğitimi, geniş halk kitlelerinin kültür ve inanç değerlerinden koparıp bir avuç elitin ideolojik oyun alanı haline getirmeye çalışan yaklaşımlara karşı, Milli Eğitim Bakanlığımızın milletimizin asli değerlerine uygun olan ramazan etkinliklerini takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Zira, her toplumda maarif, o toplumun maddi ve manevi kültürel kodlarıyla beslenir."

Bu vesileyle ülkesini ve milletini seven, kültür ve değerlerine bağlı STK'lerimizin gayretlerini tebrik ederken, üniversitelerimizin de sessizliklerini bozarak aziz milletimizin sevinçlerine ortak olacak ramazan etkinliklerine katkı sunmalarını beklemekteyiz. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı olarak kültürel kimliğimizin ihyası, devlet-millet barışması ve bin yıllık İslam'la yoğrulmuş, yaratıcı ile yaratılmış arasındaki bağı yeniden kuran medeniyetimizin inşası yolunda atılan bu kararlı adımların arkasındayız ve gönülden destekliyoruz."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Etkinliklerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:03:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Ramazan Etkinliklerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.