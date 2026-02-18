Ramazan İçin Fener Alayı Düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde on bir ayın sultanı ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Hatay Kadın Kollarınca düzenlenen programda Fatih Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne yürüdü.
İHH İnsani Yardım Vakfı Hatay İl Başkanı Ahmet Yetim, yaptığı açıklamada, ramazan ayını çocuklarla birlikte karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
İHH 2. Bölge Kadın Kolları Başkanı Meryem Bulakçıbaşı ise etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
