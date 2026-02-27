Balçova'da Ramazan Sofraları Mahallelerde Kuruluyor - Son Dakika
Balçova'da Ramazan Sofraları Mahallelerde Kuruluyor

27.02.2026 15:53  Güncelleme: 17:22
Balçova'da Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi sakinlerinin katıldığı ramazanın ilk iftar programında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, iftarın ardından kamu kaynaklarının adil kullanımı ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

(İZMİR) - Balçova'da Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi sakinleri, ramazanın ilk iftar programında Büyük Pazar Yeri'nde aynı sofrada buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Balçova Belediyesi, iftar buluşmalarının önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edeceğini duyurdu.

Ramazan ayının ilk iftar programı, Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi'nde bulunan Büyük Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, yüzlerce kişi aynı sofrada oruç açmanın huzurunu yaşadı.

Program, yapılan dua ile başladı. Ardından Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, katılımcılara hitap etti. Konuşmasında kamu kaynaklarının adil ve eşit kullanımına vurgu yapan Başkan Yiğit, "Size yapılan her hizmet, sizlerin verdiği vergilerle yapılan hizmetlerdir. Bir siyasetçinin en büyük gayesi de budur: Sizin vergilerinizi size en doğru, en eşit ve en adaletli şekilde dağıtmaya çalışmaktır. Hiç şüpheniz olmasın; sizlerin paralarını en doğru şekilde, en adaletli şekilde, en eşit şekilde sizlerin adına kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında siyasi söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirten Yiğit, dayanışma mesajı verdi:

"Siyaset yapmayacağım; Ramazan'da siyaset olmaz. Ama Ramazan'da bu masalarda açlığımızı anımsamıyoruz; bu masalarda birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmayı anımsıyoruz. Bizler, Balçova Belediyesi olarak; kim zordaysa, kimin başı derde girdiyse, dara girdiyse her zaman yanında olacağız."

Başkan Yiğit, katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek tüm hemşehrilerinin Ramazan ayını kutladı.

Balçova Belediyesi yetkilileri, Ramazan ayı boyunca iftar programlarının ilçenin farklı mahallelerinde de düzenleneceğini belirtti. Böylece dayanışma sofralarının Balçova'nın dört bir yanında kurulacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

