Rampadan inerken kontrolü kaybeden sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rampadan inerken kontrolü kaybeden sürücü hayatını kaybetti

Rampadan inerken kontrolü kaybeden sürücü hayatını kaybetti

Rize'de rampadan inerken kontrolünü kaybeden bir sürücü, otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonucunda sürücü araçtan fırlayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

14.02.2024 17:25
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RİZE'de rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çıktığı yamaçta ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan sürücü Yaşar Çakar (75) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Dağsu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çakar'ın rampadan inerken kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp karşı yamaçtaki ağaca çarptı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, araçtan fırlayarak asfalta savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yaşar Çakar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çakar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Rampadan inerken kontrolü kaybeden sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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