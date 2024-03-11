Ramy Youssef, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor

LOS Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, " Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı verdi.
Bu yıl "Poor Thing" filmindeki performansıyla göz dolduran Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu.
Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım." dedi.
Aralarında birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da olduğu bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını kaydeden Youssef, ateşkes için ümitli olduğunu da söyledi.
ABD yönetiminin de bu konuda ateşkese yavaş yavaş yaklaştığını ifade eden oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısına atıf yaparak "Bunun zamanı neden şimdi olmasın?" şeklinde konuştu.
Youssef birçok oyuncunun bu gece yakalarında kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi.
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Isparta'da bir gündür kayıp olan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında trafik kazası yapmış vaziyette ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göksu'nun cansız bedeni otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karadeniz'de saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede ve 18,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve araştırmaların devam ettiğini söyledi.
Kırklareli'nde geleneksel olarak sahur vaktinde görev yapan davulcular, heyecanla beklenen ramazan ayının başlamasıyla mesailerine başladı. Davulcular, vatandaşları sahura davet ederek 21 yıldır devam eden geleneği sürdürdü.
Isparta'da kuryelik yapan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, bir gündür haber alınamaması üzerine polis babası tarafından kayıp olarak bildirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Göksu, Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisinde motosikletiyle kaza yapmış halde ölü bulundu. Göksu'nun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu belirlendi.
AFAD'ın verilerine göre, Karadeniz açıklarında saat 03.10'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 km mesafede ve 18,27 km derinlikte olduğu belirlendi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, aileleriyle birlikte Büyük Çamlıca Camisi'ne giderek dualar eşliğinde teravih namazlarını kıldılar. Vatandaşlar, Ramazan'ın mübarek olmasını dileyerek, Gazze'deki kardeşlerinin de Ramazan'ı mübarek olsun temennisinde bulundular.
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