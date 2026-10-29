Raportör Albanese, Gazze'de Ekim 2023'ten beri 300 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi - Son Dakika
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Raportör Albanese, Gazze'de Ekim 2023'ten beri 300 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi

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BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 gazeteci ve medya çalışanını öldürdüğünü belirtti. Albanese, bazılarının 'terörist' diye yaftalandığını ve telekom altyapısının büyük kısmının tahrip edildiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdüğünü ve sonrasında bunların bazılarını "terörist olarak yaftaladığını" belirtti.

Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi tarafından düzenlenen "Baskı Altındaki İnsan Onuru: İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsani Durum ve İnsan Hakları Sonuçları" başlıklı bilgilendirme toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'de, çoğu Filistinli olan gazetecileri sistematik şekilde yok ettiğini ifade eden Albanese, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Gazze'de yaklaşık 300 gazeteciyi ve medya çalışanını öldürdü." dedi.

Albanese, bunlar arasında "çifte vuruş" (ilk saldırının ardından kurtarma ekipleri veya çevredeki insanlar hedef alınarak yapılan ikinci saldırı) yöntemiyle vurulan kameramanların ve ölümlerinin ardından, güvenilirliği çürütülmüş kanıtlara dayandırılarak "terörist olarak yaftalanan muhabirlerin" bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ayrıca, bu medya çalışanlarının daha sonra "yüzlerce yakınının da" İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Albanese, Gazze'deki medya ofisleri ve telekomünikasyon altyapısının büyük bir kısmının tahrip edildiğini söyledi.

Albanese, "Yabancı gazetecilerin ise üç yıldır bölgeye girişine izin verilmiyor. İsrail içinde ise medyanın bazı kesimleri, Filistinlileri insan kabul etmeme söylemini normalleştirdi ve hatta zaman zaman açıkça Gazze'nin yok edilmesi çağrısında bulundu." diye konuştu.

BM yetkilisi, dünya medyasını, Gazze'de meslektaşlarının başına gelenler konusunda yeterince duyarlı olmamakla eleştirdi.

"Bu, kolektif bir cezalandırmadır"

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İşgal altındaki Batı Şeria topraklarında "Filistinlilerin izlerinin silinmesi sürecinin de giderek hızlandığını" dile getirdi.

Albanese, 23 Ekim'de çeşitli kontrol noktalarında çıkan çatışmaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu noktaların yakınlarında bulunan Filistinlilerin yaşadığı mahalleyi "tamamen yok etme, bölgeyi bütünüyle değiştirme ve sakinlerini günler içinde tahliye etme" sözü verdiğini hatırlattı.

El Halil kentinde binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini hatırlatan Albanese, "Yüzlerce eve baskın düzenlendi ve onlarca kişi gözaltına alındı. Mesafir Yatta'daki tüm toplulukların çevresi kapatıldı ve bölgenin tamamı abluka altına alındı. Bu, kolektif bir cezalandırmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Albanese, BM'deki pek çok yetkilinin söz konusu durumu "hafife almasından endişe ettiğini" vurguladığı konuşmasında, "Bu başarısızlığın en somut örneği, milyonlarca Filistinli mülteci için bir yaşam hattı ve Gazze'deki insani yardım çalışmalarının omurgası olan UNRWA'nın (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) kaderine terk edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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