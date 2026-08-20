Ras Muhammed: Deniz Ekosisteminin Koruma Alanı

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda yer alan Şarm el-Şeyh'e yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından biri olan Ras Muhammed Milli Parkı, her gün binlerce dalışsevere denizel yaşamın zengin çeşitliliğini gözlemleme fırsatı sunuyor.

Sürekli izlenen bir koruma alanı olan Ras Muhammed Milli Parkı'nın doğallığının korunması için tekneler çapa atmıyor ve dalgıçlar denizel yaşamdaki çeşitliliğin korunması adına azami gayret sarf ediyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, AA muhabirine, dalış için gittiği Ras Muhammed Milli Parkı'ndaki denizel çeşitliliğin korunması için uygulanan tedbirleri anlattı.

Ceylan, denizde bir bölge koruma alanı ilan edildikten sonra orada endüstriyel balıkçılık yapılmadığını ve teknelerin çapa atamadığını belirterek "Mısır, Ras Muhammed Milli Parkı'nda bu tedbirleri titizlikle uyguluyor. Bu tedbirler oradaki canlıların ve rezervlerin daha sağlıklı olmasını, daha korunur olmasını sağlıyor." dedi.

Deniz koruma alanı ilan edilen yerlerdeki denizel çeşitliliğin turistleri dalış yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Ceylan, Ras Muhammed Milli Parkı'ndaki zengin çeşitliliği görmek için her gün binlerce kişinin dalış yaptığını söyledi.

Ceylan, dalış rehberlerinin gruplara rehberlik etmenin yanı sıra su altını sürekli izleyerek mercanların zarar görmesini önlediğine ve biyoçeşitliliğin sıkı takipçileri olduğuna dikkat çekti.

Scuba-Bay organizasyonu olarak koruma alanlarında yaptıkları dalışlara Dalış Eğitmeni Yalın Tolga Yılmaz, Mahmoud El-Sayed, Mohamed M. Salama ve Ahmed Abdelhamed'in sürekli rehberlik ettiğini anlatan Ceylan, bu süreçte Su Altı Fotoğrafçısı Taner Şahakalkan'ın hem fotoğraf ve video çekimleri yaptığını hem de arka plan görüntülerinin alınmasına büyük katkı sağladığını belirtti.

Ceylan, geçen günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın "Deniz Milli Parkı" ilan edildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu karar ve beraberinde gelecek tedbirler bölgedeki biyoçeşitliliğin korunmasına büyük katkı sağlayacak. Soluduğumuz oksijenin yüzde 70'ini okyanus ve denizlere borçluyuz. Buradaki çeşitliliği korumak bu yönüyle de büyük önem taşıyor. Burayı korumak yaşamı korumaktır."

Ras Muhammed Milli Parkı

Kızıldeniz Rivierası'nda, Şarm el-Şeyh şehrine 12 kilometre mesafede yer alan Ras Muhammed, 1983 yılında Mısır'ın ilk milli parkı ilan edilerek koruma altına alındı.

Arap, Afrika ve Sina tektonik levhalarının kesişim noktasında bulunan koruma alanı, 135 kilometrekaresi kara, 345 kilometrekaresi ise su alanı olmak üzere toplam 480 kilometrekarelik geniş bir bölgeyi kaplıyor.

Park, karada ve su altında barındırdığı muazzam biyoçeşitlilikle adeta canlı bir doğa müzesi niteliği taşıyor.

Parktaki deniz ekosistemi, 125'i yumuşak mercan olmak üzere 220'yi aşkın mercan türü, 1000'den fazla balık türü (yaklaşık 500'ü endemik), deniz kaplumbağaları (yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa), 150'den fazla kabuklu türü, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile büyüleyici bir su altı zenginliği oluşturuyor.

Koruma alanının kara tarafındaki milli park, göçmen kuşların geçiş rotasında yer alarak kuşlar için kritik bir beslenme ve dinlenme alanı işlevi görüyor.

Parkın güney ucundaki sığ kanalı kaplayan mangrov ormanlarının yanı sıra iç kesimlerdeki vadi ağızlarında yetişen akasya ve dum palmiyeleri gibi çöl bitkileri, bu kurak coğrafyadaki yaşam çeşitliliğini tamamlayan faktörler arasında gösteriliyor.