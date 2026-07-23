Rasim Özdenören 4. Yılında Anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i vefatının 4. yılında rahmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatının ve düşünce hayatımızın müstesna kalemlerinden Rasim Özdenören'i vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve özlemle yad ediyorum. Hayatı boyunca kalemiyle hakikatin, adaletin ve medeniyet değerlerimizin izini süren Özdenören, geride bıraktığı eserleriyle ve fikirleriyle bugün de gönüllere ve zihinlere hitap etmeyi sürdürüyor. Mekanı cennet, makamı ali olsun."